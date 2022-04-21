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#Новости

Иноагентам хотят запретить преподавать в школах

21.04.2022

Предложение поступило из комитета Госдумы по расследованию вмешательства извне

На заседании комиссии по новым законопроектам председатель профильного комитета Госдумы Василий Пискарев выдвинул предложения к закону об иноагентах. К ранее закрепленным ограничениям он предложил добавить запрет на работу с детьми.

Запрет он предложил распространить на преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность среди детей. Также иноагенты не должны, по его мнению, производить продукцию для детей и подростков.

Родительская общественность и педагоги поддерживают такие меры, добавил Пискарев. Любые воздействия на детей должны пресекаться, убежден он. 



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