Иноагентам хотят запретить преподавать в школах

На заседании комиссии по новым законопроектам председатель профильного комитета Госдумы Василий Пискарев выдвинул предложения к закону об иноагентах. К ранее закрепленным ограничениям он предложил добавить запрет на работу с детьми.

Запрет он предложил распространить на преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность среди детей. Также иноагенты не должны, по его мнению, производить продукцию для детей и подростков.

Родительская общественность и педагоги поддерживают такие меры, добавил Пискарев. Любые воздействия на детей должны пресекаться, убежден он.