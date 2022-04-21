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#Новости

Генсекретарь ООН попросил о встрече с Путиным в Москве

21.04.2022

Аналогичную просьбу отправили в Киев

ООН 20 апреля направила постоянным представителям от Украины и России при организации просьбы о встрече генсека Антониу Геттериша с президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он хотел бы обсудить срочные шаги по достижению мира в Украине. 

На встречах Гуттериш планирует поговорить о перспективах принципа многосторонности в международных отношениях, основанного на Уставе ООН и международном праве. В своем письме он также отметил, что Россия и Украина – страны-основательницы ООН, которые всегда поддерживали организацию. 

Накануне Гуттериш призвал к пасхальному перемирию до 24 апреля. Оно должно было начаться с 21 апреля, но по сводкам сторон с фронтов, о прекращении огня речи нет. 




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