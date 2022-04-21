Генсекретарь ООН попросил о встрече с Путиным в Москве

ООН 20 апреля направила постоянным представителям от Украины и России при организации просьбы о встрече генсека Антониу Геттериша с президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он хотел бы обсудить срочные шаги по достижению мира в Украине.

На встречах Гуттериш планирует поговорить о перспективах принципа многосторонности в международных отношениях, основанного на Уставе ООН и международном праве. В своем письме он также отметил, что Россия и Украина – страны-основательницы ООН, которые всегда поддерживали организацию.

Накануне Гуттериш призвал к пасхальному перемирию до 24 апреля. Оно должно было начаться с 21 апреля, но по сводкам сторон с фронтов, о прекращении огня речи нет.