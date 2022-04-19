Лавров подтвердил установление российских мэров в городах Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире канала India Today (с 1:55) рассказал о причинах начала так называемой “спецоперации” в Украине. Он также заявил, что в регионах, подконтрольных России, устанавливается новая власть, которую хотят сами жители. Это, по его словам, “апофеоз демократии”.

По словам Лаврова в Бердянске и Мелитополе Россией назначены новые мэры и это “апофеоз демократии”. На вопрос о том, будет ли проведен референдум о включении их в состав России, Лавров заявил – люди говорят, что именно они хотят.

Он не стал обсуждать военную спецоперацию по поводу планов по оккупации Харькова, Сум, Запорожья и других территорий Украины. ЛДНР сейчас отвоевывают свои территории и Россия помогает им, в том числе, если будет необходимо, с проведением референдума. Непризнанные республики должны стать свободными.

Лавров также обвинил Украину в нарушении переговорных позиций, которых стороны достигли в Стамбуле 29 марта.

“Спецоперацию” по мнению Лаврова пришлось начать из-за дискриминации русского языка и для защиты этнических русских, чтобы люди могли иметь возможность почитать героев Второй мировой войны. Сейчас начнется решающий этап.

О применении ядерного вооружения Лавров сообщил, что его применять не планируют.

Обвинения в военных преступлениях он отверг, сообщил, что Западные страны не обращали на жертвы в других странах и восемь лет игнорировали ситуацию в ЛДНР. Гибель мирных жителей, по его словам, это всегда трагедия, но нет другого выхода, потому что украинская армия якобы располагает тяжелое вооружение в городских кварталах и использует гражданских как живой щит. По поводу разрушений в Мариуполе и Волновахе он заметил, что со стороны ЛДНР разрушений больше.

По поводу того, будет ли Россия инициировать расследование возможных военных преступлений международным сообществом, Лавров сказал, что сейчас нет надежды на справедливость и достижение правды. Ранее России не удалось получить сведения об отравлении в Солсбери, отравлении Навального или о крушении малазийского боинга, добавил он. Российские власти будут самостоятельно расследовать все возможные преступления.