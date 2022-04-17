Муниципального депутата задержали в Пскове за "дискредитацию армии"

Правозащитники проекта “Сетевые свободы” сообщили о задержании депутата от “Яблока” Завеличенской волости Псковского района Николая Кузьмина. Его обвиняют в дискредитации армии (20.3.3 КоАП РФ) и демонстрации запрещенной символики (20.3 КоАП РФ).

Кузьмина задержали на железнодорожном вокзале. Адвокат депутата Татьяна Макарова сообщила о том, что дискредитацией российской армии посчитали репост обращения Марины Овсянниковой, а символикой запрещенной организации – фото с логотипом организаций Алексея Навального.

В Пскове 15 апреля также составили протоколы на члена “Яблока” Льва Шлосберга и его жену Жанну. Поводом стало “дискредитация ВС РФ” (ст20.3.3 КоАП РФ). Как пояснил политик, протоколы составили по странице в соцсети, доступ к которой ограничен. Претензии у полиции появились к видеоцитате из прямого эфира федерального канала