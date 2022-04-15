ВВС: директор ЦРУ предупредил о риске ядерного удара России

Россия может применить тактическое или малое ядерное оружие после неудач в Украине, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. Как сообщает ВВС, это возможно если президент Владимир Путин отчается добиться подобия победы.

Бернс подчеркнул, что у него нет точных данных о развертывании подобного вооружения, что точно могло бы указывать на подобные планы. В ЦРУ за этим пристально следят и относятся к подобной угрозе серьезно, если принимать во внимание все неудачи на фронтах и отчаяние Путина.

Тактическое ядерное оружие рассчитано на применение на поле боя. Подобные арсенал и довольно большой у России есть.

Помимо этого Бернс осудил убийства мирных жителей в Буче и других городах Украины российскими военными, назвав это ужасающими преступлениями. Следующий этап войны будет кровавым, добавил он.

Бернс был послом США в России в 2005-2008 годах. Среди членов администрации Байдена он больше других встречался в российским руководством. Последний раз он был в Москве в ноябре 2021 года по заданию президента США – он должен был предупредить Путина о том, что американская разведка знает о планах вторжения.

Именно от него некоторые российские чиновники узнали о планах нападения. По словам Бернса, тогда казалось, что Путин не окончательно принял решение о нападении. Однако он ожидал быстрой капитуляции Украины и минимальных потерь армии. Также он не рассчитывал на жесткие санкции Европы.

Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko