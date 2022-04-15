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Британская разведка: затопление крейсера может привести к пересмотру тактики Кремля

15.04.2022

Судно “Москва” затонуло вчера при попытке переправить его в порт

Министерство обороны Великобритании сообщило последние данные разведки. По мнению спецслужб, затонувший крейсер “Москва” может повлиять на ход боевых действий на юге Украины.

В российском Минобороны признали, что крейсер затонул. “Москва” была флагманом Черноморского флота, в 2021 году была полностью отремонтирована и переоборудована новым оружием. Судно обеспечивало прикрытие десантным кораблям. 

Потеря такого корабля – это ущерб двум ключевым военно-морским силам России. Первый выведенный из строя корабль – “Саратов”. В спецслужбе считают, что эти события, вероятно, заставят Россию пересмотреть свою морскую доктрину в Черном море.



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