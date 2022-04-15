Британская разведка: затопление крейсера может привести к пересмотру тактики Кремля

Министерство обороны Великобритании сообщило последние данные разведки. По мнению спецслужб, затонувший крейсер “Москва” может повлиять на ход боевых действий на юге Украины.

В российском Минобороны признали, что крейсер затонул. “Москва” была флагманом Черноморского флота, в 2021 году была полностью отремонтирована и переоборудована новым оружием. Судно обеспечивало прикрытие десантным кораблям.

Потеря такого корабля – это ущерб двум ключевым военно-морским силам России. Первый выведенный из строя корабль – “Саратов”. В спецслужбе считают, что эти события, вероятно, заставят Россию пересмотреть свою морскую доктрину в Черном море.