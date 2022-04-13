Художницу из Санкт-Петербурга арестовали за распространение фейков об армии

Сегодня Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в отношении Александры Скочиленко. Ее обвиняют в распространении ложной информации об использовании вооруженных сил России (ч.2 ст.207.3 УК РФ).

Скочиленко в магазине “Перекресток” заменяла ценники на товары информацией о боях в Украине и действии российских военных. По данным следствия, это было 31 марта. Как пишет журнал “Холод” со ссылкой на адвоката, не художницу донесла одна из покупательниц.

Суд прошел в закрытом режиме. Судья вынесла определение о том, что обвиняемая действовала умышленно, а якобы ложную информацию распространяла по мотивам политической вражды. Преступление квалифицируется как тяжкое. Ранее художницу привлекали к административной ответственности, а сейчас, по мнению суда, она препятствовала сбору доказательств по уголовному делу. Под арестом она пробудет до 1 июня 2022 года.

Вину Александра Скочиленко не признала. Максимальное наказание, которое предусмотрено предъявленным обвинениям, составляет 10 лет лишения свободы.