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#Новости

Владимир Кара-Мурза задержан полицией в Москве и оставлен в ОВД до утра

11.04.2022

Его доставили в ОВД Хамовники и обвиняют в неповиновении полиции по Ст. 19.3
Как сообщил в Twitter политик Илья Яшин, задержание прошло у дома Владимира Кара-Мурзы. 
Яшин предположил, что это связано с антивоенным высказыванием в прессе. В случае уголовного дела был бы проведён обыск и допрос в СК. Точные причины задержания пока неизвестны. 
Владимир Кара-Мурза дважды был, как он предполагает, отправлен спецслужбами. Последнее время он участвовал в работе Антивоенного комитета, созданного Михаил Ходарковским, Евгением Чичваркиным и Гарри Каспаровым.  
Адвоката Вадима Прохорова к подзащитному не пустили. Кара-Мурза отсавлен в ОВД "Хамовники" до утра. Ему инкреминируется Ст.19.3 —  "неповиновение полиции". 

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