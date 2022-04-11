Владимир Кара-Мурза задержан полицией в Москве и оставлен в ОВД до утра

Яшин предположил, что это связано с антивоенным высказыванием в прессе. В случае уголовного дела был бы проведён обыск и допрос в СК. Точные причины задержания пока неизвестны.

Владимир Кара-Мурза дважды был, как он предполагает, отправлен спецслужбами. Последнее время он участвовал в работе Антивоенного комитета, созданного Михаил Ходарковским, Евгением Чичваркиным и Гарри Каспаровым.

Адвоката Вадима Прохорова к подзащитному не пустили. Кара-Мурза отсавлен в ОВД "Хамовники" до утра. Ему инкреминируется Ст.19.3 — "неповиновение полиции".

Как сообщил в Twitter политик Илья Яшин, задержание прошло у дома Владимира Кара-Мурзы.