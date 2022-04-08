МВД: 18 тысяч беженцев из Украины получили российское гражданство

Замначальника главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор Олег Кадочников сообщил в эфире радио “Милицейская волна” о выдаче гражданства России 18 тысячам прибывших из Украины и территорий ЛДНР.

Всего на территорию РФ приехали 500 тысяч человек, из которых 100 тысяч детей. Статус беженца запросили 12 человек, временное убежище – 3,7 тысяч человек.

По словам Кадочникова, в России 800 пунктов временного размещения, в которых живет 25 тысяч человек.

Украинская сторона сообщала, что граждан вывозят в Россию насильно. Войска блокируют гуманитарные коридоры на украинские территории, а мирные жители попадают в ДНР, а затем и в Россию. Были случаи, когда люди оказывались в отдаленных регионах вроде Сахалина.