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#Новости

МВД: 18 тысяч беженцев из Украины получили российское гражданство

08.04.2022

В экстренном порядке Россия выдала уже 12 тысяч паспортов

Замначальника главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор Олег Кадочников сообщил в эфире радио “Милицейская волна” о выдаче гражданства России 18 тысячам прибывших из Украины и территорий ЛДНР. 

Всего на территорию РФ приехали 500 тысяч человек, из которых 100 тысяч детей. Статус беженца запросили 12 человек, временное убежище – 3,7 тысяч человек. 

По словам Кадочникова, в России 800 пунктов временного размещения, в которых живет 25 тысяч человек. 

Украинская сторона сообщала, что граждан вывозят в Россию насильно. Войска блокируют гуманитарные коридоры на украинские территории, а мирные жители попадают в ДНР, а затем и в Россию. Были случаи, когда люди оказывались в отдаленных регионах вроде Сахалина. 



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