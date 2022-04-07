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#Теракт
Дмитрий Муратов был атакован в поезде Москва—Самара
07.04.2022
Главный редактор "Новой газеты", лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов был облит краской смешанной с ацетоном. Судя по всему у него ожог глаз
Муратов отправлялся в свою родную Самару, когда к нему в купе ворвался некий человек, который плеснул ему краску в лицо с криком: Вот тебе за наших пацанов".
Что это за человек — пока информации нет.
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