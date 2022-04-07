ВВС*: сотни мирных жителей могут оставаться под завалами в Бородянке

Поселок Бородянка расположен севернее Киева: через него шло наступление на столицу Украины. Как сообщает корреспондент ВВС*, в городе не осталось ни одного целого дома. Многоэтажки фактически сравняли с землей.

Несколько свидетелей рассказали о том, что город целенаправленно бомбили, стреляя из артиллерии по жилым домам. В подвалах люди прятались днем и ночью. Но разобрать завал и найти тех, кто мог остаться в живых, людям не давали угрожая оружием.

По мнению украинских властей, зверства российских солдат в Бородянке, возможно, были даже страшнее, чем в Буче, где нашли сотни убитых гражданских.

Спасателям еще предстоит расчистить завалы. Выжившие считают, что там лежат трупы их соседей. Но сколько человек могли быть там – неизвестно.