Дочерей Путина включили в новый пакет санкций

Новый пакет санкций приняли после убийства мирных граждан в городе Буча. Стороны будут и дальше документировать и расследовать эти преступления, чтобы привлечь виновных к ответственности. Новый пакет санкций назвали “разрушительным”: по прогнозам ВВП России сократится до 15%, экспорт США – на 99%.

США и сторонники объявили полностью блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа Банка. Их активы, затрагивающие финансовую систему США будут заморожены. Лицам США запрещено вести с ними дела.

Также блокирующие санкции объявлены в отношении российской элиты и членов ее семей, включая взрослых дочерей президента Путина, жены и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, членов Совета безопасности России, бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина. Как подчеркнули в документе, некоторые из них несут ответственность за предоставление поддержки, необходимой для поддержки боев в Украине. Все их активы в США будут заморожены.

Выплаты по госдолгу Россия сможет совершать, но только не теми средствами, которые находятся в юрисдикции США. России теперь придется выбирать между истощением имеющихся у нее средств для выплаты долгов или дефолтом.