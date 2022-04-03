Патриарх Кирилл: Россия – миролюбивая страна

Сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел литургию в главном храме российских вооруженных сил в Подмосковье. Он заявил, что у русского народа нет стремления к войне, а Россия - миролюбивая страна.

Как сообщает BBC*, патриарх вспомнил, что русский многострадальный народ пострадал от войны так, как мало кто из европейских народов. Поэтому “у нас нет никакого стремления к войне или к тому, чтобы делать нечто, что могло бы причинить вред другим”, – добавил патриарх. Но защищать отечество русские солдаты, по его словам, готовы.

С самого начала военной “спецоперации” патриарха критиковали за поддержку российских войск и молчание по поводу жертв и страданий мирных жителей Украины.

Вчера российские военные покинули Киевскую область. В городе Буча украинские военные обнаружили множество тел мирных жителей.

*BBC начали блокировать в России по решению Генпрокуратуры из-за нарушения 149-ФЗ и распространения якобы не соответствующих действительности материалов.