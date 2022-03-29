Переговоры в цитатах официальных лиц и экспертов

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин: Министерство обороны России приняло решение кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях
По его словам, данное решение принято в связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Киеву гарантий безопасности переходит в практическую плоскость.
Фомин отметил, что Минобороны РФ в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования подписания договора приняло решение в разы сократить военную активность на вышеуказанных направлениях.
"Исходим из того, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы", – добавил Фомин.
Давид Арахамия, глава украинской делегации на переговорах , председатель фракции "Слуга народа"
Мы сегодня вышли с официальным предложением о новой системе гарантий безопасности для Украины. Мы настаиваем, чтобы это был международный договор, который будут подписывать все страны — гаранты безопасности, который будет ратифицирован, чтобы не повторять ошибку, которая была когда-то в Будапештском меморандуме. Мы хотим, чтобы это был рабочий международный механизм конкретных гарантий безопасности для Украины", — подчеркнул он.
Арахамия отметил, что представители украинской делегации не подписывали никаких документов — только озвучивали предложения Украины.
По его словам, в будущем договоре должна содержаться норма, согласно которой в течение трех дней после начала войны, агрессии, военной операции, любой замаскированной, гибридной войны против Украины страны-гаранты проводят консультации, после чего они юридически обязаны предоставить нашей стране военную помощь, в частности, в виде вооружения и закрытия неба.
Радек Сикорский, бывший министр иностранных дел и бывший министр обороны Польши ( Twitter) : Путин проиграл войну за всю Украину, теперь он попробует второй раздел (Украины)
Я готов поспорить, что максимальный план — это захват половины Заднепровья с Харьковом и дороги Москва-Крым, а минимальный — это отсечение Украины от Азова и захват водозаборов для Крыма. Степной рельеф не в пользу обороны