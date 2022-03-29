Переговоры в цитатах официальных лиц и экспертов

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин: Министерство обороны России приняло решение кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях

По его словам, данное решение принято в связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Киеву гарантий безопасности переходит в практическую плоскость.

Фомин отметил, что Минобороны РФ в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования подписания договора приняло решение в разы сократить военную активность на вышеуказанных направлениях.

"Исходим из того, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы", – добавил Фомин.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что главные задачи первого этапа специальной военной операции на Украине выполнены.

Давид Арахамия, глава украинской делегации на переговорах , председатель фракции "Слуга народа"

Мы сегодня вышли с официальным предложением о новой системе гарантий безопасности для Украины. Мы настаиваем, чтобы это был международный договор, который будут подписывать все страны — гаранты безопасности, который будет ратифицирован, чтобы не повторять ошибку, которая была когда-то в Будапештском меморандуме. Мы хотим, чтобы это был рабочий международный механизм конкретных гарантий безопасности для Украины", — подчеркнул он.

Арахамия отметил, что представители украинской делегации не подписывали никаких документов — только озвучивали предложения Украины.

По его словам, в будущем договоре должна содержаться норма, согласно которой в течение трех дней после начала войны, агрессии, военной операции, любой замаскированной, гибридной войны против Украины страны-гаранты проводят консультации, после чего они юридически обязаны предоставить нашей стране военную помощь, в частности, в виде вооружения и закрытия неба.

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Кадыров высказался за расширение зоны проведения российской спецоперации на Киев и заявил, что в этот украинский город нужно «зайти». Об этом Кадыров заявил, выступая в Грозном во время сбора военных сил, слова главы региона передает издание «Чечня Сегодня». «Я заявляю, что надо завершить начатое, не останавливаться. Надо зайти в Киев и забрать его. Если бы нас оставили возле Киева, то я больше чем уверен, что мы зашли бы в Киев и навели бы порядок», — сказал глава региона.