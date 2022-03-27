FT : Россия многократно усилила активность своих шпионов в Европе

Словакия выслала трех россиян, "за действия, противоречащие Венской конвенции о дипломатических отношениях



Три прибалтийских государства и Болгария объявили о высылке в общей сложности 20 предполагаемых российских агентов. А Польша объявила 45 российских дипломатов personae non gratae, обвинив всех в использовании дипломатического прикрытия для ведения разведывательной деятельности.

Великобритания уверена что она значительно сократила российский потенциал: по словам одного высокопоставленного чиновника Уайтхолла, количество агентов в Британии исчисляется низкими однозначными цифрами. Но десятки российских агентов по-прежнему активны в Германии, Франции и Бельгии, по оценке одного из чиновников европейской разведки. Австрия является "настоящим авианосцем" тайной российской деятельности, сказал другой. По мнению одного из европейских дипломатов, базирующегося в Вене, её разведывательное агентство BVT настолько скомпрометировано, что на некоторое время оно было исключено из большей части европейской деятельности по обмену разведданными. Министерство обороны страны "практически является отделом ГРУ", добавил дипломат.

Представитель австрийской канцелярии сказал, что они не могут комментировать анонимные обвинения, но отметил, что нынешнее правительство проводит масштабную реформу своих силовых структур.

Недавние случаи, ставшие достоянием общественности, показывают масштаб и размах интересов и успехов России:

2017 год У России был агент, работавший в качестве близкого советника тогдашнего министра обороны Франции, а ныне министра иностранных дел, Жан-Ива Ле Дриана, сказал в интервью в прошлом году бывший глава шпионской службы Франции Бернар Бажоле.

В июле 2020 года власти Дании раскрыли российские попытки якобы украсть энергетические технологии. В августе того же года французский подполковник, работавший на морское командование НАТО в Неаполе, был арестован за передачу секретных натовских материалов ГРУ. В декабре голландские власти выслали из страны, как они утверждали, двух российских агентов под прикрытием за попытку украсть информационные и нанотехнологии у голландских компаний.

В марте 2021 года Болгария арестовала шестерых своих граждан, включая сотрудников министерства обороны и бывшего главу оборонной разведки Ивана Илиева, за передачу секретов ГРУ по $3000 каждому. Илиев и другие обвиняемые заключены под стражу в ожидании суда. Позже в том же месяце итальянские власти поймали капитана ВМФ Вальтера Биота на продаже ряда военных секретов ГРУ за $ 5 000. Суд над Биотом начался на прошлой неделе. Он пока не признал свою вину.

2021 июня власти Германии арестовали российского ученого "Ильнура Н" за кражу авиационных секретов и ракетных технологий из исследовательских центров в Аугсбурге. Суд над ним продолжается. В сентябре они арестовали сотрудника службы безопасности немецкого парламента, который продал ГРУ подробные чертежи здания и его систем.

В России работает около 400 000 человек в трех основных разведывательных службах. Главное управление" министерства обороны, ГУ — оно до сих пор широко известное по своим советским инициалам как ГРУ — имеет широкий круг интересов в НАТО и в военных технологиях, а также в подрывной и диверсионной деятельности.

ФСБ сосредоточена на внутренней разведке, но ее "пятая служба" занимается сбором разведданных из ближнего зарубежья России, включая Украину. СВР, наследница первого главного управления КГБ, занимается исключительно сбором разведданных за пределами России.

Западные чиновники говорят, что в Европе обычно работают три типа российских агентов: декларированные агенты, часто занимающие такие должности, как атташе по вопросам обороны, работающие на ГРУ; необъявленные агенты, которые могут быть замаскированы СВР как часть торговой делегации; и нелегалы, которые являются "спящими" агентами, работающими глубоко под прикрытием. "Таких очень мало. На каждые 100 человек, которые поступают в управление "С" СВР, только двое могут закончить обучение", — сказал один из чиновников.

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