CNN : Личное соперничество Байдена с Путиным стало как никогда острым





Удары пришлись по топливному складу враз нарушив относительное спокойствие в городе, центре Западной Украины, который сравнительно мало видел войну, охватившую страну, подняв в воздух черный дым и пламя, и ранив по меньшей мере пять человек.



Цель вряд ли оказалась случайной. Байден находился в 250 ( милях от города, посещая украинских беженцев в лютый холод на национальном стадионе Польши. Он слышал мольбы молодых матерей молиться за мужчин - мужей, отцов, братьев, - которых они оставили.

"Мы, украинские матери, готовы задушить (Путина) голыми руками", -—сказала женщина, чей сын остался воевать. Взяв на руки маленькую девочку в розовом пальто с косичками, Байден сказал ей, что хочет забрать ее домой.

/.../Когда Байден вернулся в отель, помощники проинформировали Байдена о бомбежке во Львове. Несколько часов спустя, Байден вышел во двор старого польского замка, чтобы заявить, что российский президент "не может оставаться у власти".



Последние слова, которые Байден произнес в последние минуты своего путешествия по Европе, оказались самыми важными, и они широко прозвучали, когда (президентский борт) Air Force One отправлялся в Вашингтон. Они удивили его помощников, многие из которых потратили часы на оттачивание текста речи, рассматриваемой Белым домом как важный момент президентства Байдена. Строчки, которую произнес Байден, не было в написанном ими тексте.

Собравшись за кулисами в замке, чиновники Белого дома поспешно выпустили разъяснение — одно из нескольких только за эту поездку — в котором говорилось, что Байден не призывал к смене режима. Кремль дал свой ответ, заявив, что кому быть правителем России "не должен решать мистер Байден"/…/

По словам официальных лиц, за последний месяц мнение Байдена о Путине становилось все более мрачным, и его язык стал более резким: "чистый бандит", "кровавый диктатор", "военный преступник" и, после посещения украинских беженцев на стадионе, "мясник".

Его помощники сказали, что Байден надеялся избежать динамики "холодной войны", Вашингтон против Москвы, которой, по его мнению, желает Путин. Вместо этого он покинул Европу в еще большей конфронтации с российским лидером, чем когда-либо.

Было ли это его намерением, неясно. Разъяснение, которое выпустил Белый дом, стало по крайней мере третьим случаем за время поездки Байдена, когда чиновники Белого дома почувствовал себя обязанными скорректировать высказывания президента.

Отдавая должное героизму украинцев, Байден сказал американским войскам: "Вы увидите, когда окажетесь там" — хотя он поклялся, что американские войска не будут вступать в конфликт напрямую. После этого пресс-секретарь сказал, что ничего не изменилось: "Президент ясно дал понять, что мы не будем посылать американские войска на Украину".

И после того, как Байден заявил, что он ответит "добром" на применение Россией химического оружия в Украине, советник по национальной безопасности Джек Салливан заверил журналистов, что Соединенные Штаты "не намерены применять химическое оружие в любой период и при любых обстоятельствах"/…/

Визит Байдена в Брюссель действительно принес прорывы, включая объявление о создании совместной целевой группы с Европой, чтобы отучить ее от зависимости от российской нефти и газа. Однако после этого даже Байден признал, что необычная встреча в последнюю минуту вряд ли заставит Россию ослабить свою бойню на Украине, по крайней мере, в ближайшей перспективе.

"Ответ — нет", ≈ сказал Байден, когда его прямо спросили, заставит ли что-нибудь из того, что произошло в Брюсселе, изменить курс Путина. Вместо этого он сказал, что "самое главное, чтобы мы оставались едиными" в течение нескольких месяцев, что, по его словам, в конечном итоге подорвет способность и желание Путина продолжать.

"Мы должны продемонстрировать — причина, по которой я попросил о встрече — мы должны оставаться полностью, абсолютно, основательно едиными", — сказал он.

Президент настраивает Запад на долгую борьбу

Это был самый явный признак того, что спустя 30 дней после начала войны с Россией Байден и его команда не верят, что кровавый конфликт в Украине близок к завершению.

"Эта битва не будет выиграна за несколько дней или месяцев", — сказал Байден во время своего выступления в субботу днем. "Нам нужно закалить себя для предстоящей долгой борьбы"/…/

Для украинцев, наблюдающих за происходящим из Киева, саммиты этой недели оказались разочаровывающими. Лидеры НАТО по-прежнему выступают категорически против призывов президента Владимира Зеленского к созданию бесполетной зоны.

"Мы очень разочарованы, если честно. Мы ожидали большей храбрости. Ожидали смелых решений. Альянс принял решения так, как будто войны нет", — сказал Андрей Ермак, глава офиса президента Украины.

Даже обещание Байдена в среду реагировать пропорционально, если Путин применит химическое оружие в Украине, некоторые украинские чиновники восприняли как холодное утешение.