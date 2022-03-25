В Минобороны назвали потери России в «спецоперации» в Украине

Минобороны 25 марта раскрыло данные о потерях российских вооруженных сил в ходе «спецоперации в Украине. В боях погиб 1 351 человек, ранено 3 825 военнослужащих.

Как сообщает BBC*, данные о потерях сообщил начальник главного оперативного управления российского генштаба Сергей Рудской. Это второй раз за месяц конфликта, когда в ведомстве сообщили о погибших в «спецоперации». Предыдущая информация была обнародована 2 марта, тогда сообщалось о 498 погибших.

По оценке источников The New York Times, на 17 марта с российской стороны погибли около 7 000 российских военных.Данные были собраны из официальных источников, СМИ, видео.

*С 24 февраля 2022 года по требованию Генпрокуратуры сайт BBC начали блокировать из-за недостоверной информации о «спецоперации» в Украине. Издание внесли в реестр информации, распространяемой с нарушением 149 ФЗ в части ст. 15.3 и 15.3-1.