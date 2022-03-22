Алексей Навальный приговорен к 9 годам строгого режима плюс штрафам на сумму около 2 млн рублей плюс 1 год и 8 месяцев поражения в правах после отбытия наказания

Пономари в России точно обучали судей: стилистика речи поразительна похожа. Оттого и резолютивную часть приговора, которую я слушала непосредственно в зале судебного заседания в колонии ИК-2 в Покрове ( кроме меня — еще двое журналистов, 6 приставов, два охранника прокурорши плюс стороны процесса — судья, секретарь суда, прокурор, два защитника, Ольга Михайлова и Вадим Кобзев и сам Алексей Навальный)воспроизводить на слух совершенно невозможно. Я фиксировала лишь сроки по каждой из статей: 2 года, 5 лет 6 месяцев, 3 года, 1 год,4 года,6 лет, 7 лет,8 лет, 1 год 7 месяце, 5 лет. Выходило 43 года и 1 месяц. Поэтому когда судья произнесла финальную цифру в 9 лет строгого режима плюс миллионы штрафов и поражения в правах после отсидки, как-то даже отлегло.



На самом деле, цифры не имеют никакого значения: Навальный будет за решеткой ровно до того момента, как Путин уйдет и власти. Девять лет могут обернуться и полугодом и годом и вечностью. Хуже – переквалификация режима с общего на строгий.

Это значит, что передач у Навального будет не четыре в год, а две и длительных свидания не четыре, а два. И колонию ИК 2, где он уже как-то прижился, заменят колонией строгого режима, и могу отослать далеко от Москвы, как Ходорковского когда-то отправили в Краснокаменка, почти на границе с Китаем. Впрочем, не исключено, что внутри нынешней колонии могут создать и отсек строгого режима. А почему нет, коли можно было суд проводить за колючей проволокой?

Сложив и вычтя сроки по делу Кировлеса, Ив Роша, по делу о якобы мошенничеству с донатами на президентскую кампанию, по делу об оскорблении судьи, ветерана и бог знает еще чего, судья аннулировала прежние приговоры и создала новый, по которому Навальному и сидеть.

«Если вы отменили все прежние приговоры, а новый еще не вступил в силу, то значит я свободен ?» — спросил улыбаясь Навальный судью Котова после того как последняя задала дежурный вопрос: «Приговор подсудимому понятен?»

Приговор вступает в силу после того, как суд второй инстанции вынесет свое решения на кассацию адвокатов. Кассация должна быть подана в течение 10 дней после приговора, решение суд второй инстанции может принять и через три недели и через полгода — своя рука владыка. Это значит, что пока Навальный сидит в той ж колонии общего режима по прежнему приговору.

Все время, что судья читала резолютивную часть приговора, Навальный улыбался, на бумаге заключил пари с адвокатами о том, каким будет окончательный срок ( он написал цифру 9), короче был тем Навальным, которого мы все привыкли видеть.

За видео трансляцией следили его родители, жена Юля, и он явно стремился всем своим видом демонстрировать свое обычное: «Все будет хорошо». Но когда его уводили, когда он, подхватив зековский бушлат, повернулся, чтобы закрыть за собой дверь, ведущую в барак , улыбки уже не было — он справлялся с той ношей, которая в очередной раз обрушилась на него.

Подробный репортаж из ИК —2 завтра. Пишу этот текст, потому что пока я была без средств связи в колонии , меня покинули оба новостника. Потому что страшно, аж жуть…