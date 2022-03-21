Разведывательное сообщество: Путин — психопат или рациональный лидер?

Владимир Путин — психопат или рациональный лидер, балансирующий на грани? Этот вопрос сегодня у всех на устах. Все пытаются расшифровать истинные намерения и амбиции российского президента в войне на Украине и понять образ мыслей грозного лидера, который угрожает применить ядерное оружие.



Неужели Путин скроен из той же ткани, что и такие абсолютные тираны, как Адольф Гитлер, Иосиф Сталин и Мао Цзэдун? Даже Аврил Хейнс, директор национальной разведки США, не уверена, как ответить на этот вопрос. На брифинге для членов комитета по разведке Палаты представителей она сказала, что душевное состояние Путина трудно оценить. Тем не менее, у Хейнс, юриста, ранее занимавшего должность заместителя главы ЦРУ, есть инструменты, позволяющие сделать оценку. Одним из них являются психологические профили, которые спецслужбы разрабатывали на протяжении многих лет. Профилирование такого рода ранее зарекомендовало себя как высокоэффективный инструмент прогнозирования, очень полезный для построения оценок людей.

В ЦРУ отцом-основателем этого подхода был профессор Джеррольд Пост , психолог, который скончался несколько лет назад. Его учеником в Израиле является профессор Шауль Кимхи, который в свое время написал психологические профили многих арабских лидеров для военной разведки Армии обороны Израиля |…|

Моссад и Центр политических исследований Министерства иностранных дел не удосужились составить аналогичный профиль Путина. Они оставили эту задачу своим коллегам на Западе: ЦРУ, немецкой разведке BND и британской MI6. Эти агентства делятся информацией и предоставляют отчеты исследовательским отделам МИ и Моссада в рамках их обширного сотрудничества друг с другом.

Беседы с источниками, посвященными в эту информацию, создают впечатление, что Путин — не психопат, а жесткий идеолог, окутанный слоями воинственности и крайнего манипулирования, а также склонный к паранойе.

"Его мировоззрение закреплено в российской истории. Оно зиждется на распаде Советского Союза, который он рассматривает как историческую трагедию", — подчеркивает один из таких источников. Консерватор и русский националист, Путин жаждет восстановления Старого порядка и его "сфер влияния" — идея, заимствованная из эпохи холодной войны, и возвращения своей родине статуса сверхдержавы|…|

"В начале его пути к вершине, как человека, который происходил из бедной семьи, деньги были его сильно интересовали",— сказал мне бывший высокопоставленный сотрудник британской разведки. "Позже, когда он стал богатым и укрепил свое правление, деньги стали для него средством достижения власти и контроля. Именно это интересует и мотивирует его сегодня".

Это было заметно в двух сферах. Первая заключалась в его усилиях по повышению экономического статуса своей семьи .

Второй включал создание отдельного класса для правящей элиты в России, олигархов, которые были вылеплены подобно ему, большинство из них - бывшие сотрудники КГБ и российские военные, которые преклонялись перед его авторитетом. В обмен на их лояльность он позволял им накапливать огромные богатства и активы внутри и за пределами России.

"С этой точки зрения он похож на Крестного отца. Он больше похож на мафиози, чем на главу государства", — говорит журналист Financial Times Том Берджис, автор книги "Клептопия: Как грязные деньги завоевывают мир".

Чтобы лучше понять намерения и шаги Путина сегодня, нужно вернуться в 1990-е годы и в Грозный, столицу Чечни.

Когда Путина назначили премьер-министром, он начал вторую войну в Чечне, безжалостную и без всяких ограничений. Он не позволил российским и международным СМИ освещать боевые действия, воздушные бомбардировки и наземные наступательные операции, которые превратили Грозный в руины. "Мы будем преследовать террористов везде. Будь то в аэропорту или в туалетах. Мы будем убивать их везде", — сказал Путин в 1999 году.

После террористических атак 11 сентября 2001 года Путин был первым мировым лидером, который позвонил президенту США Джорджу Бушу, чтобы выразить солидарность с американским народом и предложить помощь. Он явно считал, что теракты предоставили возможность для перелома в отношениях между двумя сверхдержавами, и Буш тоже так считал, рассматривая Путина как партнера в войне с террором. "Я посмотрел в его глаза и увидел его душу", — одно из запоминающихся высказываний Буша того времени.

Но Путин никогда не разделял западно-демократические ценности. "Путин изменился за эти годы", — сказал израильский дипломат, который присутствовал на нескольких встречах израильских лидеров с российским президентом за последнее десятилетие или около того. Он добавил, что Путин превратился из скромного и несколько неуверенного в себе лидера, который очень внимательно слушал израильских деятелей, включая Ариэля Шарона, Эхуда Ольмерта и Шимона Переса, в уверенного в себе лидера, который не стеснялся сердиться или ругать своих гостей. "Когда Перес упомянул Владимира Гусинского (российского олигарха, который выпал из фавора Путина), Путин покраснел и едва мог себя контролировать", — добавил дипломат.

Бывший сотрудник ЦРУ, который в ходе своей карьеры хорошо познакомился с "досье Путина", считает, что российский президент сознательно создал себе имидж прагматичного, хладнокровного, расчетливого лидера, который очень тщательно взвешивает свои шаги. Однако, по словам чиновника, со временем этот образ начал испаряться и был вытеснен растущей тенденцией к авантюризму и риску. Вторжение Путина в Грузию в 2008 году, его вторжение в восточную Украину и завоевание Крымского полуострова в 2014 году, а также полномасштабное вторжение в Украину, которое происходит сейчас, — все это можно рассматривать в этом контексте.

Возможно, что пандемия также способствовала изменениям в Путине. Слухи о его пошатнувшемся здоровье не имеют никаких подтверждений. Скорее наоборот. Путин, которому в этом году исполнится 70 лет, ведет спортивный образ жизни, придерживается строгой диеты и не пьет водку.

Вино он потягивает только по необходимости на официальных мероприятиях. В то же время с начала пандемии он проявляет признаки ипохондрии и паранойи. Все, кто хочет встретиться с ним, включая его министров и армейских командиров, должны сначала пройти тест на ПЦР. Такие встречи в его кабинете проходят без рукопожатий, как правило, коротко, а в последнее время Путин сидит в конце очень длинного стола, вдали от всех остальных.

Некоторые аналитики считают, что использование длинного стола связано с тем, что Путин боится покушения. Другие даже заходят так далеко, что говорят, что он использует двойника, как это делал Саддам Хусейн. Бывший сотрудник британской разведки, который был посвящен в информацию о Путине, отвергает последнее утверждение.

"Он — человек, для которого честь очень важна. Невозможно представить, чтобы он использовал двойника", — сказал он, добавив, что, по его мнению, поведение Путина в последнее время в основном связано с его страхом заразиться болезнью. "Вещь, которой он боится, — это вирусы".

Какова бы ни была причина, очевидно, что изоляция Путина в последние годы резко усилилась. Война на Украине и жесткие санкции, введенные Западом, определенно ничего не делают для изменения этой ситуации. Может быть, это также влияет на его суждения? Андрей Кортунов, директор Российского совета по международным делам и бывший советник Путина, признался, что ему трудно понять нынешние мотивы российского президента.

"Я подавлен, я думаю, что многие из нас подавлены", — сказал он в редком и смелом интервью Sky News на прошлой неделе. Американский сенатор Марко Рубио, член сенатского комитета по разведке, недавно опубликовал в Твиттере несколько заявлений, подразумевающих, что психическое состояние российского президента нестабильно.

А что по этому поводу скажет профессор Кимхи, профайлер израильского разведывательного сообщества? Он считает, что, как и у любого диктатора, который слишком долго держится у власти, у Путина с годами ослабло понимание реальности — на смену ему пришли подозрительность, презрение к другим, отношение, которое говорит: "Я единственный, кто имеет значение", искаженное представление об истории и растущая самодовольность.

Результатом всего этого являются необдуманные решения и стратегические ошибки, как мы сейчас наблюдаем в случае с вторжением на Украину. Способен ли Путин признать свои ошибки? Готов ли он превратить Киев в следующий Грозный? Будет ли он готов довольствоваться чем-то меньшим, чем полная победа? Будет ли он стремиться достичь этого любой ценой? Пока что он не показал никаких признаков готовности к компромиссу и, похоже, готов идти до конца.

Очевидно, что изоляция Путина в последние годы резко возросла. Война на Украине и жесткие санкции, введенные Западом, определенно ничего не делают для изменения этой ситуации. Может быть, это также влияет на его суждения?

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NT сделал перевод с небольшими сокращениями