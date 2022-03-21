Умерла документалист Марина Голдовская

Умерла режиссер-документалист Марина Голдовская. Ей было 80 лет.



О смерти Марины Голдовской сообщил режиссер Виталий Манский.



«Марина Голдовская ушла. Последние годы ее жизни были тяжелыми. Она их провела совсем рядом, в Юрмале, но встреча с ней уже была невозможна. <...> Она была женщиной-документалистом с камерой в руках, когда это было абсолютное исключение из правил. Она создавала свои правила, и всегда побеждала», — написал он в своем Фейсбуке.



Режиссер-документалист Марина Голдовская сняла фильмы об актерах Аркадии Райкине, Михаиле Ульянове и Олеге Ефремове, в 1988 году выпустила ленту об исправительно-трудовом лагере на Соловецких островах «Власть соловецкая». Ее картина об Анне Политковской вышла в 2011 году под названием «Горький вкус свободы» спустя пять лет после смерти журналистки «Новой газеты».

