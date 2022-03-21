Первый зампред ЦБ станет советником Набиуллиной

Первый зампредседателя Центробанка Сергей Швецов 21 марта покинул свою должность. Он временно будет работать советников главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, пишет РБК.

О том, что Швецов сменит работу, стало известно еще в середине января, тогда сообщалось, что он не будет продлевать контракт. На место первого зампреда ЦБ назначен Владимир Чистюхин. В феврале Швецова выдвинули в набсовет Сбербанка. Кроме того, сообщалось, что он станет председателем наблюдательного совета Мосбиржи.

Швецов работал в ЦБ с 1993 года, на последней должности он курировал защиту прав потребителей, финансовую доступность и финграмотность.

Срок полномочий председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной заканчивается в июне 2022 года. 18 марта президент Владимир Путин предложил Госдуме продлить ее полномочия. Набиуллина возглавляет ЦБ с 2013 года.