На украинском заводе произошла утечка аммиака

На заводе «Сумыхимпром» в Украине произошла утечка аммиака, сообщили в областной администрации.

«Зона поражения составляет около 2,5 км», — написал глава администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, воздух движется в сторону села Новоселица, которому угрожает эта утечка. На месте происшествия работают сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям. О причинах произошедшего не сообщается.

По данным украинских спасателей (ГСЧС), пострадал один сотрудник завода. Ранее Минобороны РФ сообщало, что блокировало город.

«Сумыхимпром» производит минеральные удобрения и другую продукцию неорганической химии.