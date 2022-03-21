Байден проведет переговоры с лидерами ЕС

Президент США Джо Байден проведет переговоры с лидерами четырех европейских стран. Он свяжется с ними по телефону 21 марта в 18:00 мск.

В переговорах примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Италии Марио Драги, передает РБК.

По данным издания, стороны планируют обсудить скоординированный ответ на «спецоперацию» России в Украине.

24 марта американский президент посетит Брюссель, где состоится экстренный саммит НАТО и пройдет встреча с европейскими лидерами. Также Джо Байден посетит Варшаву для переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.

Ранее сообщалось, что Евросоюз дорабатывает пятый пакет санкций в отношении РФ. В него может войти ограничение на импорт российской нефти.