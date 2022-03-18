Набиуллину могут переназначить на пост главы ЦБ

Владимир Путин внес в Госдуму предложение переназначить на пост руководителя ЦБ Эльвиру Набиуллину. Как говорится в Telegram-канале нижней палаты парламента, профильный комитет внесет вопрос на рассмотрение 21 марта.

Эльвира Набиуллина работает председателем Банка России с 2013 года. В 2017 ее переназначили на этот пост, текущие полномочия истекают 24 июня 2022 года.

18 марта ЦБ сообщил, что принял решение оставить ключевую ставку на текущем уровне. 28 февраля ее подняли с 9,5% сразу до 20% годовых. Также Банк России предупредил граждан о «временном, но неизбежном» росте инфляции. По его прогнозам, к уровню 4% она вернется только через два года.