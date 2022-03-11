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Еврокомиссия готовит план по отказу от газа, нефти и угля из России к 2027 году

11.03.2022

Проект должен быть представлен уже в мае
Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

Она также добавила, что ЕС намерен масштабно инвестировать в возобновляемые источники энергии. По ее словам, Евросоюзу будет сложно отказаться от российского газа, это потребует личных усилий всех граждан сообщества.

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