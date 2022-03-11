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Nestle прекратит поставки в Россию кофе Nespresso и воды S.Pellegrino

11.03.2022

Также компания приостанавливает экспорт своей продукции из РФ кроме товаров первой необходимости
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию.

Накануне Nestle заявила о приостановке всех инвестиций в Россию.

Как сообщает «Интерфакс», в России Nestle принадлежит семь производственных площадок. За годы работы в РФ компания инвестировала в производство $2,3 млрд.

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