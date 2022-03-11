Close
Главная
Рубрики
Авторы
Новости
Архив
THE NEW TIMES
Новое время
Разделы
Рубрики
Авторы
Архив журнала
Новости
Реклама
×
Поиск
Главное
Мнения
Дискуссии
Интервью
Портреты
Расследования
/
Дума
Кремль
Навальный
Путин
Сечин
Трамп
Сирия
Украина
#Новости
#Экономика
#Россия/мир
Nestle прекратит поставки в Россию кофе Nespresso и воды S.Pellegrino
11.03.2022
Также компания приостанавливает экспорт своей продукции из РФ кроме товаров первой необходимости
Об этом сообщает
Reuters
со ссылкой на компанию.
Накануне Nestle заявила о приостановке всех инвестиций в Россию.
Как сообщает
«Интерфакс»
, в России Nestle принадлежит семь производственных площадок. За годы работы в РФ компания инвестировала в производство $2,3 млрд.
×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.