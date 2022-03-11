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Украинский суд заочно арестовал Маргариту Симоньян

11.03.2022

Глава RT стала фигуранткой уголовного дела из-за высказываний о Донбассе
Об этом сообщила на своей странице в Facebook генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Генпрокурор пояснила российской журналистке: «Россия, мать, забери Донбасс домой" - это одна из сотни причин, которая заставила украинских прокуроров обратить на вас внимание». Она также добавила, что украинские прокуроры намерены в ближайшие время объявить Симоньян в международный розыск.

Ранее суд Украины заочно арестовал телеведущую Тину Канделаки. Ее подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.

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