Украинский суд заочно арестовал Маргариту Симоньян

Об этом сообщила на своей странице в Facebook генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.





Генпрокурор пояснила российской журналистке: «Россия, мать, забери Донбасс домой" - это одна из сотни причин, которая заставила украинских прокуроров обратить на вас внимание». Она также добавила, что украинские прокуроры намерены в ближайшие время объявить Симоньян в международный розыск.

Ранее суд Украины заочно арестовал телеведущую Тину Канделаки. Ее подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.