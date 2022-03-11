Генпрокуратура потребовала заблокировать Instagram и признать Meta экстремистской организацией

Также СК РФ возбудил дело о призывах к насилию в отношении россиян из-за действий компании

Ранее Meta временно разрешила призывать к смерти российских военных в Facebook и Instagram из-за спецоперации в Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь компании Энди Стоун в Twitter.