Facebook и Instagram разрешат призывы к насилию в отношении россиян в контексте «спецоперации» в Украине

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы о временном изменении политики разжигания ненависти компании Meta Platform.

Нововведения затронут пользователей из Эстонии, Латвии, Венгрии, Румынии, Литвы, России, Словакии, Азербайджана и Армении. В компании отметили, что это не будет распространяться на российских военнопленных.

Кроме того, Facebook и Instagram разрешат пользователям из Польши, Украины и России писать посты, призывающие к смерти Владимира Путина или Александра Лукашенко, пишет агентство. Такие записи не будут удалены, если они не описывают местоположение и способ убийства.

В компании отметили, что соцсети не позволят призывать к насилию против российских мирных граждан.