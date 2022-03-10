YouTube приостановил монетизацию для российских пользователей

YouTube объявил, что полностью остановил все функции монетизации для российских пользователей, включая подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и продажу мерча. Как передает РБК, уведомление об этом получили блогеры из России. Ранее видеохостинг только отключил показ рекламы российским пользователям.

Google, которому принадлежит YouTube, также ограничил работу магазина приложений Google Play. Российским пользователям доступны только бесплатные команды. Об этом сообщает издание «Подъём» со ссылкой на письмо команды Google Play к разработчикам.

В качестве причины ограничений указаны проблемы с системой оплаты.