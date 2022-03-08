Bloomberg: США введут запрет на поставки нефти из России

США введут запрет на импорт сырой нефти из России, передает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, официальное сообщение об этом Белый дом сделает в ближайшие часы.

Как напоминает «Радио Свобода»*, ранее группа конгрессменов и сенаторов призвала администрацию Соединенных Штатов ввести запрет на поставки российской нефти в связи с вводом войск РФ в Украину. В Белом доме сказали, что рассматривают эту меру. Отмечается, что ее внедрение приведет, как минимуму в краткосрочной перспективе, к росту цен на топливо на внутреннем рынке, поскольку Россия поставляет примерно 7 процентов нефти, потребляемой в США.

ЕС тоже обсуждает варианты отказа от российской нефти и газа, однако многие страны Евросоюза выступают против из опасений резкого роста цен на топливо.

Сегодня британско-нидерландская корпорация Shell заявила, что отказывается от покупки российской нефти, выходит из всех нефтегазовых проектов в РФ и закрывает в стране все свои АЗС. Выход из проектов будет поэтапным.

*«Радио Свобода» включено Минюстом России в реестр иностранных агентов

Фото: Neftegaz.ru

