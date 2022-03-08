Зеленский допустил возможность дискуссии о принадлежности Крыма и Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американской телекомпании ABC.

Отвечая на вопрос о признании Крыма российским и независимости ДНР и ЛНР, он сказал, что «можем это обсуждать и найти компромисс, как люди там будут жить дальше».

По словам Зеленского, он просит от Запада ввести бесполетную зону над Украиной, чтобы сбивать ракеты: «Я говорил об этом Байдену. Думаю, президент США может делать больше».

«Когда границы прав и свобод нарушаются и наступают, тогда вы должны нас защищать. Потому что мы будем первыми, вы будете вторыми», — подчеркнул президент Украины.

Он также выразил мнение, что российский президент не обладает полной информацией о происходящем: «Путин находится в информационном пузыре. Он может сам закончить [спецоперацию], которую начал».

«Денацификация, которую предлагает Путин, это уничтожение нации, это нацизм, как в 40-х годах», — отметил Зеленский.

Ранним утром 24 февраля Владимир Путин объявил о вводе войск в Украину. Он объяснил это просьбой ДНР и ЛНР о помощи.