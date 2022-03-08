Янукович потребовал от Зеленского «любой ценой остановить кровопролитие»

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому призывом «достичь мирного соглашения». Обращение опубликовало государственное информагентство РИА Новости.

В тексте Яукович отмечает, что постоянно думал, правильно ли поступил, покинув страну в 2014 году. По его словам, он сделал это, чтобы избежать кровопролития, но его «жертва не остановила майданную власть». Сейчас он задается вопросом, может ли чем-то помочь украинскому народу.

«Я хочу по-президентски и даже немного по-отечески воззвать к Владимиру Зеленскому. Владимир Александрович, вы, наверное, мечтаете стать настоящим героем! Но ведь героизм не показателен, он не в том, чтобы воевать до последнего украинца. Он в самопожертвовании, в победе над собственной гордостью и амбициями ради сохранения жизней людей. <…> Я хорошо понимаю, что у вас много “советчиков”, но лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и ваши партнеры на Западе. “Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами божиими” (Евангелие от Матфея глава 5 стих 9)», — говорится в обращении.

Виктор Янукович бежал из Украины в 2014 году после начала волнений в стране. С тех пор он живет в России. В Киеве политика обвинили в просьбе к Москве ввести войска в Украину, что, в свою очередь, привело к присоединению Крыма к России.

В 2019 году суд в Киеве приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы, признав его виновным в госизмене и пособничестве ведению войны. Генпрокуратура РФ отказывалась выдавать его Украине, называя преследование политическим.