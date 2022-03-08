Политики и деятели культуры из РФ призвали обменяться с Украиной погибшими и пленными по принципу «всех на всех»

Вот этот текст:

«Президенту России Путину В.В.

Согласно официальным данным министерства обороны России, в ходе специальной военной операции в Украине только с 24 февраля по 2 марта погибли 498 российских военнослужащих и 2870 украинских военнослужащих.

Мы призываем к скорейшему проведению обмена телами погибших военнослужащих и обмена имеющимися пленными с украинской стороной по принципу "всех на всех". Призываем обеспечить режим прекращения огня на время проведения обменов.

Подобные процедуры предусмотрены международными договорами и, исходя из гуманных соображений, их необходимо провести как можно быстрее, чтобы пленные российские военнослужащие вернулись к своим семьям, а с погибшими могли проститься их родные и близкие».

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На момент публикации новости петицию подписали более 1800 человек. Среди них: режиссер Александр Сокуров, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук, историк Анатолий Разумов, художник Дмитрий Шагин (группа «Митьки»), историк Лев Лурье, член-корреспондент Российской академии образования Олег Лебедев, священнослужитель Григорий Михнов-Вайтенко, правозащитницы Оксана Парамонова и Наталия Евдокимова, адвокат Игорь Кучеренко, политик Борис Вишневский и другие.