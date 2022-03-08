Япония запретила экспортировать в Россию нефтеперерабатывающее оборудование

Япония запретила экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию и продукции для Минобороны Белоруссии.

В перечень включены 20 граждан РФ и 12 — Белоруссии. Среди них пресс-секретари президентов Дмитрий Песков и Наталья Эйсмонт, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, замруководителя администрации Дмитрий Козак, глава Чечни Рамзан Кадыров, предприниматели братья Ротенберги, Геннадий Тимченко, сыновья президента Белоруссии Виктор и Дмитрий Лукашенко. Под санкции также попали 12 организаций, включая ЧВК Вагнера, «Белтехэкспорт» и Synesis.

1 марта Япония ввела санкции против президента Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и других. Были заморожены активы Центробанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка. Введены экспортные ограничения для российских компаний и ведомств.

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