Из России уходят OBI, Estee Lauder, Adidas и IBM

Крупный иностранный бизнес продолжает покидать Россию.

За последние сутки о прекращении работы объявили сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI, производитель косметики Estee Lauder Companies, производитель спортивного инвентаря и одежды Adidas.

«Эта [«спеоцперация»] и ее последствия уже оказали огромное влияние на людей и непредвиденный эффект для наших деловых операций… К сожалению, у группы OBI нет другого выхода, кроме прекращения деятельности в России», — говорится в сообщении компании.

У OBI 27 гипермаркетов в России, там работают почти 5 тысяч сотрудников.

Один из крупнейших в мире производителей косметики и парфюмерии Estee Lauder Companies тоже закрывает все магазины, прекращает онлайн-продажи и поставки продукции ретейлерам в РФ. Компании принадлежат такие бренды как Estee Lauder, Clinique, МАС, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, Jo Malone London, Dr. Jart+, The Ordinary, Le Labo и другие.

Один из лидеров мирового рынка потребительских товаров компания Procter & Gamble откажется от инвестиций и рекламы и ограничит свое присутствие «продуктами базовой гигиены». P&G принадлежат такие бренды как Pampers, Always, Tampax, Braun, Gillette, Pantene, Head & Shoulders, Old Spice, Tide, Ariel.

У Procter & Gamble в России также два крупных предприятия: в Тульской области производятся чистящие и моющие средства и подгузники; завод в Санкт-Петербурге специализируется на одноразовых бритвенных станках и лезвиях к ним. О дальнейшей судьбе работников этих предприятий не сообщается.

«Мы не будем продолжать новых инвестиций в Россию и приостанавливаем работу по продвижению, медиа и рекламную активность. Мы значительно сокращаем портфолио до сосредоточенных на базовом здоровье, гигиене и личном уходе продуктов, в которых нуждаются многие российские семьи, зависящие от них в повседневной жизни», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Компания Adidas объявила, что приостанавливает продажи в своих магазинах на территории России. Также прекращает работу официальный российский онлайн-магазин Adidas. При этом компания продолжит выплачивать зарплату своим сотрудникам в РФ.

IBM приостановила весь бизнес в РФ. Американская корпорация ранее прекратила продавать в Россию технологии и отказалась от сотрудничества с «российскими военными организациями».

«Позвольте мне внести ясность — мы приостановили весь бизнес в России», — заявил глава IBM Арвинд Кришна. Он сообщил также, что компания намерена направить деньги на помощь беженцам.

Иностранные компании начали массово приостанавливать или прекращать деятельность в России из-за ввода войск РФ в Украину и последовавших за этим санкций, наложенных США и Евросоюзом. Из страны уходят как люксовые бренды, так и масс-маркет. Список пополняется ежедневно.

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