Bloomberg: Россия вышла на первое место в мире по количеству санкций

С 22 февраля (Москва признала ДНР и ЛНР 21-го числа) под ограничения попали 2 778 объектов, общее количество выросло до 5 530. Как пишет Bloomberg со ссылкой на платформу базы данных Castellum.AI, с тех пор Россия стала лидером по числу введенных против нее санкций.

До этого лидировал Иран (3 616 подсанкционных объектов), но ограничения против него вводили в течение десятилетия. За ним следовали Сирия (2 608), КНДР (2 077), Венесуэла (651), Мьянма (510) и Куба (208).

Castellum уточняет, что с 22 февраля подавляющее большинство антироссийских санкций введено в отношении физлиц — 2 427 из 2 778. Под ограничения с этих пор попали 343 юридических лица (компании или государственные учреждения). При этом платформа не учитывала секторальные санкции.

Больше всего санкций против России ввела обычно нейтральная Швейцария (568), обойдя Евросоюз (518), Канаду (454), Австралию (413) и США (243).

Как пишет РБК, Питер Пятецкий, соучредитель Castellum.AI и экс-сотрудник Минфина США в администрациях Барака Обамы и Дональда Трампа, назвал эти меры «финансовой ядерной войной и крупнейшим санкционным событием в истории».

Санкции после ввода российских войск в Украину затронули финансовый, оборонный, энергетический, авиационный и другие секторы России, а также официальных лиц.

Инфографика: Bloomberg