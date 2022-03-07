Третий раунд переговоров России и Украины не принес существенных результатов

В Беловежской пуще завершился третий раунд переговоров России и Украины.

«Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены», — рассказал журналистам советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк по завершении встречи.

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, однако, не скрывал разочарования, пишет «Коммерсантъ». По его словам, во время встречи украинская сторона дала заверения, что гуманитарные коридоры заработают со вторника. Мединский уверен, что украинские вооруженные силы на местах не выполняют распоряжения командования и администрации.

«Кроме этого продолжилась дискуссия по политическим и военным аспектам. Однако она идет непросто, и говорить о чем-то позитивном пока рано», — отметил он. По словам Мединского, российская делегация привезла «конкретные договоры, проекты и предложения» и надеялась, что по некоторым пунктам можно будет подписать протокол. «Однако украинская сторона все эти документы забрала на изучение домой. Подписать что-то не смогла на месте. Скажу честно, что наши ожидания от переговоров не оправдались, но мы надеемся, что в следующий раз сумеем сделать более существенный шаг вперед. Переговоры будут продолжены», — резюмировал он.

Стороны договорились о создании гуманитарных коридоров еще 3 марта, на предыдущей встрече. Однако реализовать это толком не удалось. Москва и Киев возложили ответственность на срыв договоренностей друг на друга.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее утверждал, что украинская сторона «под угрозой физической расправы» не выпускала мирных жителей и иностранцев к местам формирования гуманитарных колонн. В то же время, по его словам, из населенных пунктов, находящихся под контролем российских войск, никто уезжать не хочет, люди мирно живут в своих домах.

Украинская сторона также недовольна планами российской стороны эвакуировать жителей в Россию и Белоруссию.

На 10 марта назначены переговоры министров иностранных дел России и Украины. Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба встретятся при посредничестве турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу на полях Анатолийского дипломатического форума.

Фото: БелТА