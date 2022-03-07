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«Единая Россия» предложила национализировать активы уходящих из России компаний

07.03.2022

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак назвал такие действия бизнеса предумышленным банкротством

«Единая Россия» предложила национализировать активы иностранных компаний, которые объявляют о прекращении производства в России из-за ввода войск РФ в Украину.

«Их действия не что иное, как предумышленное банкротство. Цена которого — большое количество уволенных в одночасье российских рабочих. Не говоря уже о том, что такими действиями эти компании подрывают свою же экономику, действуют по принципу “пчелы против меда”», — заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Это настоящая война, и уже не против России в целом, а против граждан. Смотреть на это безучастно мы не будем. Мы примем жесткие ответные меры, действуя по законам военного времени», — заключил Турчак.

Ранним утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале ввода войск в Украину. Вскоре многие зарубежные компании сообщили о приостановке своей деятельности в стране. Список пополняется ежедневно.

Фото: ФедералПресс

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