В Белоруссии начался третий раунд переговоров России и Украины

В Беловежской пуще проходит третья встреча российской и украинской делегаций.
Глава российской делегации Владимир Мединский перед началом заявил, что планируется обсудить внутриполитическое и военное урегулирование, а также гуманитарные вопросы, включая эвакуацию мирных жителей.
Расследователь проекта Bellingcat* Христо Грозев со ссылкой на источники, близкие к переговорам, сообщил, что среди требований России: признание Украиной Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, отказ от вступления в НАТО и назначение депутата Верховной рады, бывшего вице-премьера Украины Юрия Бойко главой правительства.
По данным Грозева, Владимир Зеленский ответил на эти предложения категорическим отказом.
*Bellingcat включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»
Фото: БелТА