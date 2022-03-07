Правительство РФ опубликовало список «недружественных стран»

Правительство России составило список стран и территорий, которые совершают «недружественные действия» в отношении России, российских компаний и граждан.

Как сообщает пресс-служба кабмина, перечень подготовлен в рамках указа Владимира Путина о разрешении российским гражданам, компаниям и самому государству выплачивать крупные долги кредиторам из «недружественных» стран в рублях.

Какие страны вошли в список:

США

Все государства ЕС

Великобритания Великобритания (включая остров Джерси и подконтрольные заморские территории Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар)

Австралия

Албания

Андорра

Исландия

Канада

Лихтенштейн

Микронезия

Монако

Новая Зеландия

Норвегия

Южная Корея

Сан-Марино

Северная Македония

Сингапур

Тайвань

Украина

Черногория

Швейцария

Япония

Все сделки с компаниями из этих стран возможны только с одобрения правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Для этого российская или иностранная компания должна попросить разрешения на сделку, предоставив информацию о заявителе, включая документ о бенефициарных владельцах. Комиссия проанализирует бумаги и примет решение.

В сообщении кабмина отмечается, что «при этом может выдаваться разрешение на проведение сделки с обозначением условий ее исполнения».