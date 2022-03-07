Международный суд ООН начал рассмотрение иска Украины против России

Международный суд ООН в Гааге начал рассмотрение иска Украины против России. Киев обвиняет Москву в неверном толковании международной конвенции о геноциде. Позиция истца состоит в том, что российские власти злоупотребили конвенцией ради войск на украинскую территорию.

Как передает «Радио Свобода»*, Киев просит суд принять обеспечительные меры по своему иску, а именно — потребовать от России остановить «спецоперацию».

Представитель Украины Антон Кориневич заявил на заседании суда, что намерен доказать несостоятельность обвинений в геноциде. Российская сторона проигнорировала слушание.

*«Радио Свобода» включено Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

Фото: EPA