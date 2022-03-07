Поэтесса Вера Полозкова покинула Россию

«Мы улетели. Спасибо всем, кто волновался, поддерживал, предлагал помощь. Это была очень горькая неделя. Я путешествую всю жизнь, а живу там, где звучит мой язык. Это очень больно — в свой день рождения собирать детей и прощаться с друзьями, потому что выбора не оставили», — такой пост появился в Instagram Полозковой.

«За 11 дней пройдено много точек невозврата. В моей стране больше нет политики, нет журналистики, ни одного работающего правового института. <…> Но государство не равно народ», — написала она.

Накануне об отъезде из России сообщили режиссер Кантемир Балагов и кинокритик Антон Долин.