«Агентство»: не менее 150 журналистов уехали из РФ после начала «спецоперации»

Не менее 150 журналистов покинули Россию после ввода российских войск в Украину, подсчитало «Агентство». Главными причинами отъезда называются закон о «фейках» о российской армии и массовая блокировка сайтов СМИ.

Как отмечает издание, Россию покинула почти вся московская редакция «Медузы»* (около 20 человек), уехала часть журналистов «Дождя»*, «Эха Москвы» и «Новой Газеты», а также сотрудники корпунктов и бюро зарубежных средств массовой информации («Би-би-си», Bloomberg, «Радио Свобода»*).

Публично об отъезде сообщили, например, главный редактор «Дождя»* Тихон Дзядко, ведущий канала Михаил Фишман, главный редактор издания Republic* Дмитрий Колезев, кинокритик Антон Долин.

Роскомнадзор в последние дни массово блокирует сайты независимых изданий. Только 6 марта было заблокировано не менее десяти СМИ. Некоторые редакции объявили о закрытии или смене формата.

Закон о «фейках» о действиях российской армии предполагает уголовное наказание до 15 лет лишения свободы. Ложной предлагается считают любую информацию по этой теме, исходящую не из официальные российских источников.

«Роскомнадзор информирует средства массовой информации, информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников», — говорилось в заявлении на сайте федеральной службы.

*«Медуза», «Дождь», «Радио Свобода», Republic включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

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