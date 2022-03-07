Valio и Paulig объявили об уходе из России

«У Valio нет этических предпосылок для продолжения работы в России, и поэтому мы прекратим свою деятельность в России», — говорится в заявлении компании.

У Valio есть завод плавленых сыров в Подмосковье. Партнёры компании по производству и офисы продаж находятся в Санкт-Петербурге и Москве. В России в Valio работает около 400 человек.

Как передает РБК, в Paulig сказали, что процесс приостановки работы «начнется немедленно». Там пообещали, что учтут интересы всех сотрудников и клиентов, а также будут соблюдать российское законодательство.

У Paulig есть завод обжарки кофе в Твери. В России в компании задействовано около 200 сотрудников.