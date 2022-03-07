Минобороны РФ объявило об открытии гуманитарных коридоров в Киеве, Харькове, Сумах и Мариуполе

Минобороны России объявило «режим тишины» и открывает гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей из Киева, Харькова, Сум и Мариуполя. Начало назначено на 10 часов утра по московскому времени, заявили в ведомстве.

Там добавили, что гуманитарные коридоры открывают по личной просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к президенту России Владимиру Путину. Они предусматривают выход мирных жителей, в том числе, на территорию Белоруссии (из Киева) и России (из Мариуполя в сторону Ростова-на-Дону, из Харькова и Сум — в сторону Белгорода).

5 марта Минобороны РФ уже объявляло об открытии гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Однако массовая эвакуация так и не началась. Российская и украинская стороны обвинили в этом друг друга.