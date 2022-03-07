Fazer остановил экспорт в Россию и остановил все операции в стране

Финский производитель продовольствия Fazer уходит из России.

«Мы не видим другого решения, кроме выхода из России. <…> У нас есть несколько заинтересованных сторон и серьезные последствия, которые необходимо принять во внимание, что не позволило нам выйти так быстро, как нам хотелось бы. Мы работали неустанно и максимально быстро, принимая во внимание возможные риски и угрозы», — заявил президент и главный исполнительные директор группы Fazer Кристоф Вицтум.

Ранее компания приостановила экспорт кондитерских, зерновых и хлебобулочных изделий из Финляндии в Россию и прекратил все инвестиции. На ее фабриках в РФ работает более 2 тысяч человек. Компания обещает соблюдать российское законодательство при их увольнении.

В 2021 году чистый объем продаж Fazer из России составил около €157 млн.