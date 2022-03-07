Южная Корея вводит санкции против Банка России, прекращая все транзакции с ним. Как заявили в МИД республики, решение принято в ответ на «спецоперацию» в Украине.

Более подробную информацию по новым санкциям объявят после консультаций в правительстве. Сеул также сообщит о своем решении Соединенным Штатам и другим странам, которые ввели ограничительные меры против РФ. Ранее Южная Корея ввела санкции против семи российских банков, включая Сбербанк, ВТБ и ВЭБ.

Россия с 24 февраля проводит «спецоперацию» на Украине. ЕС, США и другие страны в ответ ввели антироссийские санкции, затронувшие ЦБ, банки, бизнесменов, чиновников и компании из разных сфер. Иностранный бизнес массово уходит из России.