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Роскомнадзор за день заблокировал сайты 10 СМИ

06.03.2022

Во всех случаях решение объясняется освещением этими изданиями вооруженного конфликта на территории Украины

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сегодня сайты таких СМИ, как «Медиазона»*, Republic*, Vot Tak, «7x7», «Лентачел», «Сноб», «Собеседник», «Агентство», «Эхо Москвы в Челябинске» и «Эхо Кавказа».

Во всех случаях решение о блокировке объяснялось освещением вооруженного конфликта в Украине. Ведомство утверждает, что публикации в указанных СМИ формируют у людей панические настроения и создают предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка.

Также перестал открываться сайт пермского издания «Звезда», редакция которого выступала против боевых действий России в Украине.

Ранее Роскомнадзор обязал СМИ писать о «спецоперации» только на основании данных официальных российских источников.

«Роскомнадзор информирует средства массовой информации, информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников», — говорилось в заявлении на сайте федеральной службы.

После этого независимые СМИ начали приостанавливать работу или закрываться. Некоторые изменили формат, сосредоточившись на освещении последствий решения Владимира Путина ввести войска на территорию соседней страны.

*«Медиазона», Republic включены Минюстом России в реестр иностранных агентов

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