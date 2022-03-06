Роскомнадзор за день заблокировал сайты 10 СМИ

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сегодня сайты таких СМИ, как «Медиазона»*, Republic*, Vot Tak, «7x7», «Лентачел», «Сноб», «Собеседник», «Агентство», «Эхо Москвы в Челябинске» и «Эхо Кавказа».

Во всех случаях решение о блокировке объяснялось освещением вооруженного конфликта в Украине. Ведомство утверждает, что публикации в указанных СМИ формируют у людей панические настроения и создают предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка.

Также перестал открываться сайт пермского издания «Звезда», редакция которого выступала против боевых действий России в Украине.

Ранее Роскомнадзор обязал СМИ писать о «спецоперации» только на основании данных официальных российских источников.

«Роскомнадзор информирует средства массовой информации, информационные ресурсы, что при подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, они обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников», — говорилось в заявлении на сайте федеральной службы.

После этого независимые СМИ начали приостанавливать работу или закрываться. Некоторые изменили формат, сосредоточившись на освещении последствий решения Владимира Путина ввести войска на территорию соседней страны.

*«Медиазона», Republic включены Минюстом России в реестр иностранных агентов