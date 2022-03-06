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Агентство Moody понизило рейтинг России до CA

06.03.2022

Государственное агентство РИА Новости сообщило, что рейтинг России теперь ниже мусорного — экономика страны, согласно этому рейтингу, находится на грани дефолта
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